Гройсман сделал прогноз роста экономики в 2017

Премьер - министр Владимир Гройсман допускает, что в 2017 году рост ВВП может быть выше, чем 3%.

Об этом он сообщил в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета, передают Українські новини.

"Мы видим оптимистический рост. На 2017 год мы заложили 3% роста. Я думаю, что мы можем увеличить этот показатель", - сказал он.

При этом премьер снова напомнил, что в 4 квартале 2016 года рост составил 4,7%, а по итогам года - 2,2%.

"Сигнал в 2,2% роста - это вызов, на фоне того, что некоторые наши соседи имеют снижение экономики. Мы имеем 4,7% роста экономики в 4 квартале. Вы наверное уже чувствуете, что стабильность валюты появилась и рост промпроизводства наблюдается. Мы уже понимаем сегодня, где на рынках нужно повышать наш экспортный потенциал. Мы будем отходить от сырьевого типа экономики", - добавил Гройсман.

Напомним, что рост ВВП в 2016 году составил 2,2%. Официальный правительственный прогноз на 2017 год составляет 3% роста экономики.