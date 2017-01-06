Инфляция в 2016 году составила 12,4%

Инфляция в Украине в 2016 году составила 12,4%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, который был опубликован 6 января.

"Цены на потребительском рынке в декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,9%, за год в целом - на 12,4%", - сказано в публикации.

Напомним, что в 2015 году инфляция была самой высокой с 1995-го года, когда цены выросли на 181,7%, она составила 44%. В кризисный 2008 год, когда доллар подорожал более чем в полтора раза, уровень инфляции составил 22,3%, в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и началась война на Донбассе, инфляция составила 24,9%.

Прогноз Национального банка, который сейчас отвечает за уровень инфляции, на 2017 год - 8% (+/- 2%).

Такого уровня НБУ собирается добиваться, изменяя учетную ставку, которая сейчас закреплена на уровне 14%, и стоимость денег для банков. Препятствием для достижения отметки в 8% может стать повышение минимальных зарплат до 3200 грн, и задержки с получением кредитов от МВФ.