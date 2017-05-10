Инфляция в апреле замедлилась до 0,9%

10 мая 2017 г. 19:05
Источник: Зеркало недели
8 просмотров

Инфляция существенно замедлилась. Впереди несколько месяцев сезонного снижения цен на продукты питания.

Потребительские цены в Украине в апреле 2017 года по сравнению с мартом выросли на 0,9%, сообщает Государственная служба статистики. Месячная инфляция замедлилась по сравнению с январем (1,1%), февралем (1,0%) и мартом (1,8%).

С начала года (к декабрю 2016 года) цены в Украине выросли на 4,9%.

По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к апрелю прошлого года) составила 12,2%.

В апреле 2017 года продукты питания подорожали на 1,2% (больше всего овощи – на 7,6% и фрукты – на 5,3%). Яйца подешевели на 18,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 1,3%, одежда и обувь подорожали на 0,9%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 0,5%.

В начале марта Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2017 году с 8,5% до 10%.

В начале апреля МВФ подтвердил свой прогноз инфляции в Украине в 2017 году на уровне 10%.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.