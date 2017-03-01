Иностранные инвестиции в Украину за год выросли на 17%

Иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году $ 4,41 млрд прямых инвестиций. Это на 2 млн или на 17,1% больше показателя 2015 года ($ 3,76 млрд), сообщается на сайте Государственной службы статистики. В 2016 году инвестиции поступали из 77 стран мира.

При этом основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия – $ 1,67 млрд (38%), Кипр – $ 427,7 млн (9%), Великобритания – $ 403,9 млн (9%), Нидерланды – $ 255 млн и Австрия – $ 249,9 млн. Львиная доля инвестиций была направлена в финансовую и страховую деятельность – $ 2,8 млрд, торговлю и ремонт автотранспорта – $ 524,9 млн и промышленность – $ 475,2 млн. Кроме того, объем прямых инвестиций предприятий – резидентов Украины в экономику других стран мира в 2016 году — $ 20,7 млн, что на 25,8% меньше показателя за 2015 год ($ 27,9 млн).

В 2016 году украинские предприятия осуществили вложения прямых инвестиций в 15 стран мира. Максимальные объемы инвестиций пришлись на Кипр, Виргинские острова, Австрию и Россию.