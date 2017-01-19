 

Инвесторы из Кувейта и США объявили о решении вкладывать деньги в Украину

19 января 2017 г. 16:30
Источник: ТСН
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По итогам переговоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе ряд крупных инвесторов выразили готовность вкладывать средства в развитие сегментов украинской экономики. Речь идет о портовой и железнодорожной инфраструктуре, энергетическом секторе, сельском хозяйстве и IT. Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

"В рамках World Economic Forum, где в швейцарском городке собрались почетные мировые политики и бизнесмены, провели ряд встреч с международными компаниями, которые заинтересованы в инвестициях в Украину", - написала она.

По словам представителя Нацинвестради, крупнейший в мире оператор DPWorld готов инвестировать в улучшение логистики Одесского порта. Также, компания, в потрфеле которой 77 действующих морских терминалов, изъявила желание осуществить концессию порта "Южного". 

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