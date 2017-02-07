 

Иран предложил Украине присоединиться к международному договору

07 февраля 2017 г. 12:03
Источник: Украинские новости
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Министерство транспорта и железной дороги Ирана предложило Украине присоединиться к международному договору "Персидский залив - Черное море".

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

Данная инициатива важна для развития транспортного коридора "Индия - Иран - Черное море".

Также делегацией Мининфраструктуры были проведены переговоры с Министерством путей и городского развития Ирана о сотрудничестве в сфере транспорта и развития грузовых перевозок.

Приоритетом сотрудничества с Украиной рассматриваются проекты строительства железной дороги на участках "Керманшах - Малаер", "Рашт - Астара" и "Тебриз - Миянь".

Специалисты регионального филиала "Приднепровская железная дорога" совершили инспекционную проверку на месте реализации первого проекта, ориентировочная стоимость которого составит 2,3 миллиона долларов.

В соответствии с заключенным в июле 2016 года меморандумом между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством путей и городского развития Ирана предполагается, что публичное акционерное общество "Укрзализныця" может построить 1 000 км железнодорожной инфраструктуры Ирана.

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