Изменились правила для плательщиков транспортного налога

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Украины, плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года. Таким образом, сейчас объектом налогообложения являются легковые автомобили среднерыночная стоимость которых составляет более 1 200 000 грн. (в прошлом году транспортный налог платился за автомобили стоимостью более 1 033 500 грн).

Также изменен порядок определения среднерыночной стоимости транспортного средства - стоимость легкового автомобиля определяется центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического, социального развития и торговли, по методике, утвержденной Кабмином, по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года, исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя, типа горючего.

Теперь перечень легковых автомобилей, которые являются объектом для начисления транспортного налога, должен ежегодно размещаться на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины в срок до 1 февраля отчетного года.

Размер ставки налога за каждый легковой автомобиль остался без изменений – 25 тыс. грн., так же как и обязанность юридических лиц - владельцев автомобилей, указанных в перечне, до 20 февраля т.г. подать к столу налоговой инспекции по месту регистрации объекта налогообложения декларацию, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Платится транспортный налог, как и раньше, по месту регистрации объектов налогообложения:

а) физическими лицами - на протяжении 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;

б) юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, который наступает за отчетным кварталом.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными налогоплательщиком на основании оригиналов соответствующих документов (в частности документов, которые подтверждают право собственности на объект налогообложения, переход права собственности на объект налогообложения), контролирующий орган по месту регистрации налогоплательщика проводит перерасчет суммы налога и присылает (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение.