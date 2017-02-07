 

JKX получила решение арбитража по спору с Украиной

07 февраля 2017 г. 11:38
Источник: Интерфакс-Украина
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Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc с активами в Украине и России получила уведомление о решении международного арбитражного суда по инициированному ее спору с Украиной о возмещении ущерба из-за повышения рентных ставок.

"Компания детально изучает решение и сделает следующее объявление акционерам в ближайшее время", – говорится в биржевом сообщении JKX.

Компания напоминает, что ранее в промежуточном отчете она указывала, что суд установил нарушение правительством Украины ряда пунктов соглашения о защите инвестиций с правительством Великобритании и признал ущерб JKX в размере около $12 млн.

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