Кабмин будет пересматривать цены на газ каждые полгода

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому предельные розничные цены на природный газ для населения и предприятий должны пересматриваться каждые полгода.

Об этом сообщается в постановлении №90 от 21 февраля, которое вносит изменения в постановление № 758 от 1 октября 2015 года "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", передает "Урядовый портал".

Согласно внесенным изменениям, цены на газ будут корректироваться каждые полгода: 1 октября и 1 апреля.