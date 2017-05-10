Кабмин не будет печатать "фантики" ради роста пенсий – Розенко

10 мая 2017 г. 16:40
Источник: Сегодня
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Правительство не пойдет на печатание денег ради поднятия пенсионных выплат для населения. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "Обозревателю".

"Самое главное, чтобы это был не инфляционный ресурс. Мы никогда не пойдем на печатание денег ради повышения пенсий. Правительство не будет печатать фантики и раздавать их людям, чтобы ослабить гривню и поднять цены в Украине", — сказал Розенко.

Он отметил, что в дотациях Пенсионного фонда, которые определены в этом году в размере 140 млрд грн, средства на осовременивание пенсий не были предусмотрены, поэтому правительство ищет дополнительные ресурсы для осуществления этого шага.

По убеждению вице-премьер-министра, властям удастся найти разные источники, разные механизмы финансирования.

"Самый главный ресурс — это рост экономики, легализация заработных плат, в том числе в результате принятия решения об увеличении с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое. Это тоже имеет абсолютно положительный эффект для Пенсионного фонда... У нас уже сегодня есть дополнительный ресурс — 3-4 млрд сверхплановых поступлений в Пенсионный фонд. Если тенденции легализации заработных плат, повышения заработных плат сохранятся, а самое главное — сохранятся темпы роста экономики Украины, цифра в 11 млрд уже станет не такой заоблачной", — добавил Розенко.

Что касается пенсионной реформы, то, по убеждению вице-премьера, должна состояться всеукраинская дискуссия на эту тему: "Без широкого обсуждения пенсионной реформы и вовлечения всего общества принять в парламенте ее будет невозможно".

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