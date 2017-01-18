Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017г с дефицитом почти 142 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год с дефицитом почти 142 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Объем дотации, которую мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд , снижается с 145 млрд до 141,5 млрд грн", - сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева на заседании Кабмина.

По его словам, общий бюджет Пенсионного фонда составляет 284 млрд грн, а поступления от единого социального взноса должен составить 142,5 млрд грн, что на более чем 30 млрд грн больше чем в 2016 году.