 

Кабмин утвердил порядок перемещения товаров в зоне АТО

01 марта 2017 г. 12:23
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров Украины в ходе своего заседания, сегодня, 1 марта 2017 года, поддержал проект постановления "Об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". 

"Я думаю, что то, что делает сейчас Кабинет министров, то постановление, полностью соответствует тем направлениям политики, которую проводит президент страны, правительство страны на противодействие агрессии Российской Федерации в разных сферах", - сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. 

Министр пояснил, что постановление должно урегулировать порядок перемещения товаров не только на неконтролируемых властью Украины территориях, но и на контролируемых.  При этом, по словам Черныша, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины и МЭРТ должны в кратчайшие строки разработать перечень товаров, которые будут входить в эту категорию. 

"Это должен быть минимальный перечень товаров, и чтобы он имел абсолютно критическое значение для предприятий ГМК, энергетики, теплоснабжения Украины", - подчеркнул в свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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