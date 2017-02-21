 

Кабмин утвердил порядок сертификации семян

21 февраля 2017 г. 14:06
Источник: Интерфакс-Украина
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Порядок проведения сертификации семян и посадочного материала утвержден на заседании Кабинета министров во вторник, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Определен механизм проведения сертификации органами по оценке соответствия и агрономами-инспекторами. Также были утверждены формы заявлений для проведения сертификации и формы сертификатов", - цитируется в сообщении министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

По словам министра, сертификация обеспечит проведение комплекса мероприятий, направленных на определение качеств семян и посадочного материала с выдачей соответствующих сертификатов.

"Четкий механизм сертификации будет способствовать производству семян высокого качества, расширения его экспорта и притока инвестиций в отрасль семеноводства", - отметил Т.Кутовый.

Как сообщалось, сертификация семян в Украине не осуществляется с декабря 2016 года. С момента прекращения деятельности Госсельхозинспекции функции по сертификации семян были переданы Минагропроду, который начал процесс создания госпредприятия "Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции".

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