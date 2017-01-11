 

Кабмин выделил более 700 миллионов на содержание дорог в январе

11 января 2017 г. 16:01
Источник: УНИАН
13 просмотров

Кабинет министров одобрил выделение из государственного бюджета Украины на 2017 год 714 млн грн на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования в январе с поправкой на доработку соответствующего документа в течение одного дня совместно с Министерством экономического развития и торговли.

Соответс твующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства.

«Проектом акта предусматривается утвердить распределение средств эксплуатационного содержания дорог общего пользования на январь 2017 года в размере 714,72 млн грн. Вчера этот вопрос был рассмотрен на совещании у вице-премьера Кистиона и согласован», – сообщил в ходе заседания министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя данный документ.

Он подчеркнул, что этот проект акта правительства также должен быть согласован с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.