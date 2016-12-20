Как деньги харьковчан опять уходят КП

Почти 900 миллионов - именно такую сумму намерены на предстоящей сессии горсовета выделить депутаты коммунальным предприятиям Харькова. Среди лидеров-получателей - КП "Жилкомсервис", "Харьковводоканал", "ХТС" и даже "Парк Горького", который ежедневно и совсем не бесплатно посещают тысячи людей. При этом стоит отметить, что по факту хищений должностными лицами этих предприятий уже не первый год расследуются уголовные производства, а дело по обвинению экс-директора КП "Жилкомсервиса" Александра Яковлева уже рассматривается в суде. По данным следствия, чиновник через фирмы-прокладки вывел со счетов предприятия 10 миллионов гривен. Теперь же депутатам предложено снова передать в помощь предприятию, которое ничего не производит и лишь собирает квартплату с харьковчан, более 80 миллионов гривен. Нынешний начальник КП жалуется, у них убытки потому, что тариф в Харькове слишком маленький.

Владислав Бабенко, и.о.начальника КП "Жилкомсервис"

Покрытие тарифа на сегодняшний день не более чем 70% с учетом роста тарифов на данном этапе предприятие имеет убыток, поскольку за 9 месяцев наши доходы общие составили 320 миллионов, и расходы 370 миллионов.

159 миллионов депутатам также предложили выделить метрополитену, и почти столько же предприятиям наземного электротранспорта. Они должны пойти на компенсацию так называемого льготного проезда, который раньше компенсировался за счет госсубвенции, и шел взаимозачетом за энергоплатежи. Но это планы на будущий год. Что касается уже имеющихся долгов, причем не только транспортников, но и других коммунальщиков, то эти деньги пока в документе не предусмотрены. Тогда как финансовый спор между Облэнерго и КП горсовета длится уже не первый год, а в последнее время сумма накопившегося долга настолько велика, что ситуация уже грозит обернуться энергетическим коллапсом, но несмотря на все обещания, городские власти снова не планируют отдавать долги. И это несмотря на то, что такие выплаты предусмотрены в тарифах. Хотя представители Облэнерго лично попытались переубедить депутатов предусмотреть возврат долгов, ответ оказался прост - мы письма в выщестоящие инстанции, конечно, напишем, но к вам у нас тоже претензии.

Вячеслав Тютюник, АК "Облэнерго" - Максим Мусеев, председатель бюджетной комиссии

Включить в бюджет 2017 средства на погашение задолженности по трем коммунальным предприятиям - Харьковводоканал, транс и ХТС, и точно также если не будет поточна электроэнергия, ее тоже вложить в бюджет. На данный момент сейчас - более одного миллиарда гривен задолженность. Миллиард гривен! Это сумасшествие, это безумие, это коллапс - Сразу вам отвечаю, вы единственное предприятие, когда вам 200 гривен не заплатили по счетчику, вы приходите и отрезаете!

Городской бюджет 2017, который депутаты, учитывая подконтрольное мэру большинство, скорее всего, примут, безусловно будет скоректирован. Это связано с тем, что парламентарии еще не приняли бюджет государственный, от которого будут зависеть доходы местных советов. Но даже при условии увеличения доходов, эти деньги вряд ли перепадут энергетикам - в очереди педагоги и врачи, а еще другие коммунальщики.