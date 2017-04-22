Как изменится импорт и экспорт товаров из Украины в 2017 году — прогноз НБУ

22 апреля 2017 г. 12:00
Источник: Дело.ua
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Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2017 году рост экспорта товаров из Украины — на 11,2% — впервые с 2012 года благодаря дальнейшему повышению цен на товарных рынках.

Как отмечается в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на сайте регулятора, больше всего в структуре экспорта будут расти поставки руды (на 41%) из-за высвобождения дополнительных объемов вследствие прекращения отгрузок на металлургические предприятия, расположенные на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Также вырастет экспорт продовольственных товаров на 8,6% за счет поставок сахара и других пищевых продуктов благодаря новым рынкам сбыта среди стран Азии, освоенным в 2016 году, а также увеличения экспорта зерновых. Кроме того, ожидается рост экспорта машиностроения вследствие постепенной переориентации продукции, которая ранее экспортировалось в Россию.

По оценкам НБУ, в 2017 году ожидается рост и в импорте товаров — на 11%. В том числе рост энергетического импорта товаров на 33,5% будет обусловлен наращиванием импорта угля и кокса из-за прекращения его поставок из ОРДЛО, а также ростом цен на нефтепродукты и газ. Основным драйвером неэнергетического импорта останется продукция машиностроения, прежде всего из-за роста спроса со стороны аграриев. Кроме того, ожидается рост импорта продовольственных товаров в результате постепенного восстановления потребительского спроса.

Также Нацбанк прогнозирует рост профицита торговли услугами за счет роста экспорта услуг на 5,7% благодаря IT и транспортным услугам, при этом импорт услуг вырастет на 4,7%.

Внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл. В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.

 

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