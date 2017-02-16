Как повышение "минималки". Сделало работников "нелегалами"

С нового года в Украине значительно выросли штрафы за нарушение трудового законодательства. Так за "нелегалов", которые работают без офрмления, работодателю грозит наказание в 96 тысяч гривен, за несоблюдение минимальных гарантий и отсутствие сверхнормативных выплат за переработки и работу в ночное время - 32 тысячи гривен, за задолженность по зарплате - 9 тысяч 600 гривен, а за недопуск проверяющих инспекторов, которые проверят легальность трудоустройства - 320 тысяч гривен. Но несмотря на это, говорят фискалы, около 13% харьковских предприятий платят сотрудникам зарплату ниже минимальной. Это своеобразный антирекорд для Украины. Но пока проверяющие не накладывали крупных штрафов и стараются уговорами убедить работодателей соблюдать законодательство.

Наталья Светош, зам.нач. ГУ ГФС в Харьковской области

Цель фискальной службы не в наказании, все прекрасно понимают и сезонность работ, и сдельную оплату, когда за выполненубю норму, но ситуация такова, что пока харьковская область с большим количеством предприятий из 24 тысяч предприяти три тысячи те, которые выплачивают зарплату ниже минимальной.

Предприниматели подтверждают, прессинг фискалов на себе они пока не ощущают, но и в то что проверки и уговоры сильно помогут в сложившейся ситуации тоже не верят. Говорят, экономическая ситуация в стране сложилась таким образом, что против официального офрмления и выплаты зарпплаты выше минимальной выступают не только работодатели, но и сами работники. Поэтому многие соглашаются на перевод на неполный рабочий день, работу по договору или вообще без формления.

Александр Чумак, председатель Ассоциации частных работодателей

У нас есть случаи, когда на предприятии несколько десятков рабочих отказались оформляться, потому что они получают субсидию. То есть люди могут стоять в центре занятости как безработные и параллельно еще получать субсидию.

А вот после того, как такие работники увольняются, предупреждают работодателей фискалы, они как раз и приходят с жалобами к ним или в управление труда, с просьбой помочь им получить недоначисленную зарплату. И хотя эти требования законны, проверки редко приносят результат, говорят инспекторы, поэтому советуют работникам заранее беспокоиться о своих трудовых гарантиях.

Елена Петренко, и.о. нач. ГУ Гоструда в Харьковской области

Ці заяви как правило подають не підчас такої роботи, а після того. Й як правило у них немає документів, яки б доказували той факт, що він перебував у якихось відносинах з цим підприємством. Трудових відносинах. Й ця заява вона є підставою для проведення перевірки, але ви ж розумієте, якщо інспектор виходить на підприємство за заявою, й йому показуть документи, що такий громадянин не працював, а у нас немає підтверджуючих документів, а у нас також немає доказів - ці перевірки фактично безрезультативні.

Сами работодатели говорят, они бы хотели избежать даже таких проверок и не нарушать законодательство, но зачастую оформить всех сотрудников просто не в силах. Иначе из-за всех выплат и социальных взносов будут работать в убыток. Особенно это касается малого бизнеса, и тех, кто работает в отдаленных районах области - имеют сельские магазинчики.

Александр Чумак, председатель Ассоциации частных работодателей

По математике не получается вписываться во вторую группу. Для того, чтобы работать в ноль объем должен быть на рынке где торгуют продуктами, полтора миллиона - это уже притык, это в ноль, это без прибыли и например киоски в городе Харькове, если у человека пять киосков, то у него должен быть оборот 450 тысяч на каждый киоск в месяц для того, чтобы покрыть затраты, потому что есть места, где аренда стоит 300 тысяч в месяц. Плюс работники. Это значит, что показатели заложены в налоговом кодексе они уже в принципе невыполнимы.

Поэтому сейчас, говорит Александр Чумак, они готовят поправки, которые должны урегулировать вопрос начисления зарплат так, чтобы и работодатели, и работники не были вынуждены нарушать трудовое и налоговое законодательство.