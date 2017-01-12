 

Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование стоимостью $100 тыс.

12 января 2017 г. 17:38
Источник: Интерфакс-Украина
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Правительство Китая передало Министерству иностранных дел Украины телекоммуникационное оборудование на сумму около $100 тыс.

"Только что мы с послом КНР Ду Вэем подписали документ о передаче китайской стороной Министерству иностранных дел Украины помощи в виде телекоммуникационного оборудования. Мы весьма признательны за такую поддержку в непростое для нашего государства время. Рассматриваем это как еще одно свидетельство высокого уровня взаимопонимания и взаимопомощи между нашими государствами", - сказал государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в четверг в Киеве на открытии фотовыставки, посвященной 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и КНР.

В МИД Украины уточнили, что сумма такой технической помощи составляет около $100 тыс.

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