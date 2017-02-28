Китайцы хотят вложить полмиллиарда долларов в украинское садоводство

Ассоциация Укрсадпром и государственная китайская компания China Haisum Engineering Co, Ltd подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрено выделение $515 млн инвестиций на украинские проекты по садоводству.

"С помощью китайской корпорации украинские садоводы смогут получить $515 млн инвестиций в течение следующих двух лет", - цитирует слова главы ассоциации Укрсадпром Дмитрия Крошка Интерфакс-Украина.

По его словам, запланированные инвестиции в рамках партнерства будут освоены в 16-ти областях Украины.

"Все инфраструктурные проекты наших членов (ассоциации Укрсадпром – ред.) будут рассмотрены, и я рассчитываю, что большинство из них будет профинансировано. На сегодняшний день отобрано 18 проектов, суммы инвестиций в которых от $200 тыс. до $25 млн", - отметил Крошка.

Он также сообщил, что в подписанном 28 февраля меморандуме стороны определили направления для инвестирования. Речь идет о плодопереработке, строительстве фруктохранилищ, трех производственно-логистических комплексов, внедрение системы орошения на 35 тыс. га.

"На плодопереработку мы предусмотрели $170 млн, которые должны обеспечить дополнительные мощности и переработку до 500 тыс. тонн свежей плодово-ягодной продукции. По фруктохранилищам - это $130 млн и минимальные мощности, которые мы должны достичь - это 500 тыс. тонн дополнительно к тому, что мы имеем. На сегодня мы имеем около 280 тыс. тонн одновременного хранения", - сказал Крошка.

Глава ассоциации также отметил, что финансовым оператором в рамках этого проекта может стать один из украинских государственных банков.

Генеральный директор департамента по международным связям China Haisum Engineering Co Гонг Чжюн уточнил, что на форуме в Пекине 14-15 мая 2017 года планируется подписание официального документа между представителями Украины и Китая по общему инвестированию в Украине и одним из проектов будет садоводство.