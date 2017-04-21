Китайские инвесторы придут в Украину после обеспечения безопасности инвестиций - посол

21 апреля 2017 г. 17:33
Источник: Интерфакс-Украина
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Посол КНР в Украине Ду Вэй уверен, что китайские инвесторы имеют большой интерес к украинскому рынку, однако для его реализации Украина должна прежде всего обеспечить безопасность таких инвестиций.

"У инвесторов есть интерес... Однако это пока остается только намерением. Для реализации этих инвестиций еще необходимо решить ряд вопросов и нужно сделать много работы. Самым главным является обеспечение безопасности инвестиций", - сказал он на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем в пятницу в Киеве.

Дипломат проинформировал, что привлекательными отраслями для китайских инвесторов являются сельское хозяйство, транспорт, логистика и энергетика.

"Последние годы от официальной стороны и от предприятий и бизнесменов в Украину было совокупно сделано инвестиций сумму более $7 млрд", - напомни Ду Вэй.

"ЗСТ является важной мерой в политике развития взаимоотношений с другими странами... Наши эксперты изучают, делают анализ и экспертизы относительно этого сотрудничества (с Украиной - ИФ)", - рассказал китайский посол.

Он отметил, что эксперты межправительственной комиссии по экономическим вопросам Украина-КНР находятся в тесном взаимодействии. "Если украинская сторона готова предоставить свои предложения, то мы их выслушаем и посмотрим", - уточнил Ду Вэй.

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