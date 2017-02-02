Кому отказывают в оформлении субсидии и повлияет ли на её назначение рост "минималки" в два раза?

Валентина Юрьевна оформить субсидию решила только сейчас. Пока работала доход был больше, да и тарифы на коммунальные услуги полтора года назад были не настолько огромными, говорит женщина. После выхода на пенсию, справляться с оплатой по квитанциям стало намного труднее, жалуется харьковчанка, посчитала, что при нынешних ценах за "коммуналку" ей придется отдавать заоблачную сумму.

Валентина, пенсионерка:

Если я получаю пенсию 1200, а там и в полторы я не вписываюсь. Поэтому решила взять субсидию, думаю, поможет. Ну вот если брать теплосеть, то я вот сейчас должна заплатить 800 гривен. А когад субсидию возьму, заплачу 360, я считаю, что это нормально.

Чтобы ускорить процесс обработки заявлений на получение субсидии, говорят в управлении труда и социальной защиты Индустриального района, им с начала года увеличили штат. Индустриальный один из самых густонаселенных районов города, в нем 40 тысяч домовладений, рассказывают специалисты, из них - 26 тысяч семей уже получают госпомощь на оплату услуг ЖКХ. Пик по приему заявлений пришелся на начало отопительного сезона, отмечают в управлении, сейчас количество желающих оформить субсидию уменьшилось, однако не справляясь с огромными суммами в платежках за тепло, газ или свет, люди продолжают обращаться в органы социальной защиты, чтобы воспользоваться льготой.

Елена Сушкова, нач. упр. труда и социальной защиты Индустриального района:

Уменьшился поток людей на сегодня, но все равно люди идут. Порядка до 50 человек на сегодняшний день обращаются за субсидиями.

Для того, чтобы воспользоваться правом на субсидию, человеку необходимо подать заявление и декларацию. После - органы социальной защиты проверяют данные и запрашивают все необходимые справки. Полагается ли семье госпомощь на оплату услуг ЖКХ, подчеркивают в управлении, заявителю отвечают в основном в течение двух недель. Исключение - когда поданные документы требуют дополнительной проверки. Субсидия назначается с момента подачи заявления, а в некоторых случаях даже за пару месяцев до этого.

Маргарита Мельникова, зам. нач. упр. труда и социальной защиты Индустриального района:

Если допустим отопительный период начинается с 15 октября, то до 15 декабря мы принимаем документы и назначаем субсидию с октября месяца. Также продлевается назначение субсидии на три месяца в случае повышения тарифов на какой-либо вид коммунальных услуг. Допустим, если в ноябре у нас было повышение тарифа на холодную воду, то мы принимаем заявления в течение ноября, декабря и января и назначаем субсидию с ноября месяца.

Для расчета размера субсидии все также учитывается ежемесячный доход семьи, сумма начислений за коммунальные услуги и уровень прожиточного минимума. А вот рост минимальной зарплаты в два раза с 1 января на формулу расчета госпомощи в этом году не повлияет, уверяют в обладминистрации.

Юрий Шпарага, дир. Департамента социальной защиты населения ХОГА:

Хочу завірити всіх отримувачів субсидій і тих, хто сьогодні буде оформляти субсидію, що введення мінімальної заробітної плати ніяк не вплине на оформлювачів субсидій, які будуть оформлювати субсидію в 2017-му році. Питання в тому, що дохід родин, які оформляють субсидію береться за минулий рік.

В данный момент в Харьковской области субсидию получают больше 300 тысяч семей. Это количество может увеличиться, прогнозируют в департаменте соцзащиты обладминистрации, если снова вырастут тарифы на коммунальные услуги. Основная причина отказа или приостановления субсидии - это дорогостоящие покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, таких случаев на Харьковщине выявлено около процента от всего количества семей, которые подавали заявление.