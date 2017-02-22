КП "Харьков-топливо" организовано. Дело за малым - за бизнес-планом.

Руководителя, бизнес-плана и сети АЗС нет, а предприятие есть. Депутаты горсовета без обсуждения приняли решение о создании очередного коммунального предприятия - "Харьков топливо." В профильном департаменте поясняют - оно создано как инструмент для наведения порядка в топливной сфере города.

Евгений Водовозов, нач. Департамента инфраструктуры

У нас в разрозненном городе, на разных наших предприятиях остались маленькие заправочки, хранилища и так далее, так далее. Мы сейчас берем профессионального менеджера, фамилию я скажу позже, он оценит, какие есть возможности у города, какие нужны инвестиции, как мы можем оптимизировать расход топлива для сети наших КП, и возможно для использования этой сети для оказания услуг населению, и возможного привлечения инвестиций в город. После того будет выработан бизнес-план. Никаких сегодня глобальных вложений, финпомощи для этого предприятия не предусмотрено.

Но, скорее всего, чиновники немного лукавят - ведь вряд ли менеджеры предприятия будут работать бесплатно над созданием нового бизнес-плана. Да и их заверениям о том, что инвестиции в него окупятся, приходится верить на слово. Более того, говорят оппоненты городской власти, надо отметить, что большинство харьковских КП убыточны, а их работа нередко сводится к тому, чтобы вмешиваться в деятельность городского рынка товара и услуг, при этом не перечисляя ни копейки в бюджет.

Игорь Черняк, ГО "Харьковский антикоррупционый центр"

На сегодняшний день все коммунальные предприятия используя площадку "Прозорро," имеют возможности закупать объемы горюче-смазочных материалов. Для чего создавать такого посредника в виде КП не до конца понятно. Кроме того, не до конца понятно, не будет ли момента добровольно принудительного заключения договоров с этим предприятием, и самое главное, не будут ли действующие участники рынка, которые есть, не будет ли горсовет ограничивать их в бизнесе используя свои полномочия, например, то что касается договоров аренды земли

Более того, осталось непонятной и необходимость создания нового КП именно сейчас - чиновники просто многозначительно отвечают пришло время.

Евгений Водовозов, нач. Департамента инфраструктуры

Всему бывает свой день, своя пища. Мы видим, что сейчас происходи вокруг Укрзализницы, как происходят топливные закупки - мы хотим понимать как все четко и прозрачно, чтобы не было в первую очередь ни вопросов к нам, ни к городу.

В горсовете обещают, работа КП будет максимальна прозрачна. Но активисты, зная, что харьковская прозрачность вещь весьма мутная, обещают следить за созданием и работой "Харьков-топлива".