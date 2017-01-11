Кредиторы Приватбанка будут судиться с Украиной в Лондоне - СМИ

Держатели еврооблигаций национализированного Приватбанка хотят обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно сообщению, советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.

Владельцы еврооблигаций, в числе которых по данным Bloomberg компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management, рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Агентству Bloomberg, однако, пока не удалось получить официальный комментарий какой-либо из сторон.