Крупные предприятия Харьковщины уплатили почти 930 миллионов акцизного налога

За январь 2017 года плательщики, которые учитываются в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, перечислили в государственный бюджет почти 930 млн. грн. акцизного налога с произведенных на таможенной территории Украины товаров. Это на 373 млн. грн., или на 67,4% превышает поступления января прошлого года.

Из общей суммы налога 870 млн. грн. уплачено с произведенных на таможенной территории Украины табачных изделий (на 70% больше поступлений января прошлого года), 18 млн. грн. - с произведенной ликероводочной продукции, 38 млн. грн. - с винодельческой продукции и пива, а также прочее.