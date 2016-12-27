 

Крупный бизнес Харькова увеличил уплату военного сбора

27 декабря 2016 г. 15:10
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С начала года плательщики, которые находятся на учете в Харьковcком управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, уплатили в государственный бюджет 122 млн. грн. военного сбора. Это на 7,6% превышает индикативный показатель (бюджет дополнительно получил 8,6 млн. грн.) и на 4,3% - поступления за аналогичный период 2015 года.

В частности, в ноябре текущего года крупный бизнес уплатил в Государственный бюджет около 15,0 млн. грн. военного сбора.

Наибольшие суммы на оборону с начала года перечислили такие предприятия, как: АК «Харьковоблэнерго», ООО «Плариум Юкрейн», КП «Харьковские тепловые сети», ПАО «Турбоатом», ГП «Завод Электротяжмаш».

 

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