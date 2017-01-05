Крупный бизнес Харьковщины на протяжении прошедшего года значительно увеличил поступления в государственный бюджет

За 2016 год плательщики, которые находятся на налоговом учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, обеспечили в бюджеты всех уровней 17 млрд. грн. платежей.

Как сообщила и.о. заместителя начальника - начальника Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов в ГФС Татьяна Самойленко, уровень поступлений предыдущего года превышен почти на 3,9 млрд. грн., или на 30%., а также зафиксировано перевыполнение доходной части как государственного, так и местного бюджетов.

Проведенный анализ поступлений от крупных плательщиков в государственный бюджет показал, что в 2016 году наибольший прирост платежей к 2015 году произошел по акцизному налогу - на 4,1 млрд. грн. (+ 64%), части чистой прибыли (дивидендам) - почти на 1 млрд. грн., налогу на прибыль - на 62,5 млн. грн. (+5,3%), налогу на доходы физических лиц (в части, которая платится в государственный бюджет) - на 33 млн. грн. (+15%).

Только в течение декабря 2016 года в государственный бюджет инспекцией собрано более 1,4 млрд. грн., что на 60 млн. грн., или на 4,4% превышает показатель предыдущего месяца. По сравнению с ноябрем достигнуто увеличение поступлений по акцизному налогу с произведенных товаров на 25%, военному сбору на 34%, налогу на доходы физических лиц (в части, которая платится в государственный бюджет) - на 24,5%.

Среди предприятий, которые на протяжении 2016 года уплатили наибольшие суммы в государственный бюджет, ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Турбоатом», АК «Харьковоблэнерго», ООО «Амкор Тобакко Пекеджинг Украина» и прочие.