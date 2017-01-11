Крупный бизнес Харьковщины пополнил местную казну на 1,1 миллиарда гривен

Именно такую сумму налогов и сборов направили в течение прошло года в местный бюджет плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС. Как сообщила и.о. заместителя начальника - начальника Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Татьяна Самойленко, это на 42,4 млн. грн., или на 4% превышает показатель 2015 года.

Местный бюджет в прошлом году получил 766 млн. грн. налога на доходы физических лиц, который является ключевым источником формирования финансовых ресурсов, сосредоточенных в местных бюджетах, что на 15% больше, чем за 2015 г., 222 млн. грн. земельного налога (на 13% больше, чем за 2015 г.), 114 млн. грн. налога на прибыль (в части, которая платится в местный бюджет) и прочее.

В частности, в декабре 2016 г. в местный бюджет поступило всего 121 млн. грн. платежей. Из них 81,5 млн. грн. составляет налог на доходы физических лиц (на 24,5% больше, чем за предыдущий месяц), 23,3 млн.грн. - земельный налог (на 10% больше, чем за предыдущий месяц), а также прочие поступления.

Наибольшие суммы в течение года уплатили КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», ГП завод «Электротяжмаш», КП «Харьковоблэнерго», ПАО «Свет шахтера», АО «Новый стиль».