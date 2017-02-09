 

Крупный бизнес Харьковщины уплатил в бюджет страны полтора миллиарда гривен

09 февраля 2017 г. 16:31
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В течение января 2017 года плательщики Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС перечислили в Государственный бюджет почти 1,5 млрд. грн. налогов и сборов. 

По словам Председателя комиссии по реорганизации СГНИ ОКП в г. Харькове МГУ ГФС, начальника инспекции Галины Феденко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 302,8 млн. грн., или на 26,3%. Увеличение поступлений произошло по таким основным налогам:
на 373,0 млн. грн. (в 1,67 раза) - по акцизному налогу, на  30,5 млн. грн. (на 7,2%) - по НДС с произведенных на Украине товаров, на 25,3% - по налогу на прибыль предприятий, на 20% - по налогу на доходы физических лиц (в части, которая платится в государственный бюджет), на 15% - по военному сбору.

Галина Феденко отметила, что наибольшие суммы в государственный бюджет с начала года уплатили ЧАО «Филип Моррис Украина», ПАО «Турбоатом», ПАО «Харьковская ТЭЦ-5», ООО«ЛВЗ «Прайм», ПАО «Харьковгаз».

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