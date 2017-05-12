Крупный бизнес уплатил в местную казну более 370 миллионов гривен

Такую сумму налогов и сборов в течение четырех месяцев уплатили в местный бюджет плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС. По словам начальника Харьковского управления Галины Феденко, это на 58,0 млн. грн., или на 18,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Так с начала года местный бюджет получил:

246 млн. грн. налога на доходы физических лиц (на 17% больше, чем в прошлом году),

91 млн. грн. земельного налога (в 1,8 раз больше, чем в прошлом году),

почти 24 млн. грн. налога на прибыль предприятий в части, которая платится в местный бюджет,

5 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (в 1,5 раз больше прошлогоднего показателя) и прочее.

В частности, в апреле текущего года в местный бюджет поступило 103,5 млн. грн. платежей, что на 31,6 млн. грн., или на 44% превышает уплату за апрель прошлого года. В общей сумме платежей 66 млн. грн. составляет налог на доходы физических лиц (на 17,6% больше, чем в прошлом году), 33,6 млн. грн. - земельный налог (в 2,7 раза больше, чем в прошлом году), 2,4 млн. грн. - налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя) и прочее.

Наибольшие суммы в местный бюджет с начала года уплатили КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», АК «Харьковоблэнерго», ХНУ им. Каразина, ПАО «Свет шахтера», АО «Новый стиль», ГП завод «Электротяжмаш».