Куриное мясо - под запретом, цены на алкоголь и продукты - кусаются. Во сколько обойдется новогодний стол -2017?

Харьковчанка Светлана Носач раньше часто эксперементировала с ингридиентами для салата "Оливье", чтобы добавить "изюминку" в главный атрибут праздничного стола. В этом году, говорит девушка, подобрала самый любимый рецепт всей семьи. Не будет добавлять в салат морковь и лук, говорит, не по вкусу, собирается использовать картофель, яйца, куриное филе, майонез, зеленый горошек и соленые огурцы.



Ммм вкусные у вас огурчики. сколько с меня? - 4 гривны.

Килограмм салата, говорит хозяйка, в этом году будет стоить чуть больше 80 гривен. Полкило картофеля обойдется где-то в 4 гривны, десяток яиц и 400 граммов куриного филе можно будет купить за 50 гривен, майонез и банка горошка потянут на 23.

Светлана Носач:

В половину дороже, подорожали яйца, подорожала курица, да все продукты подорожали. Гривен 40 в том году было на килограмм.

Правда, продавцы на рынке рассказывают, куриное мясо, которое чаще всего покупают хозяйки для салата "Оливье", в этот раз не пользуется популярностью. Продажи упали почти в два раза, в год Петуха - мясо этой птицы харьковчане подавать к новогоднему столу опасаются, считая, что это принесет в 2017-м неудачу.

Валентина, продавец:

Курочка вот 50, петушки подорожали - 85, уточки, индоуточки, все что берется на Новый год, все подорожало. - А вот говорят, что год петуха - нежелательно куриное... - Да, да, да. Очень плохо берут петуха, таки суеверный народ.

Замена курицы в "оливье" докторской колбасой обойдется в 80 гривен за килограмм, кило свинины будет стоить приблизительно 100 гривен, говядина или телятина - от 80 до 120. Те, кто на праздник планируют подавать к столу рыбу и морепродукты, килограмм хека или окуня купят за 60-70 гривен, цена за лосось и семгу кусается - около 400 - кило. Стоимость 100 граммов красной икры стартует от 100-150 гривен. Любители фруктов отдадут за килограмм бананов 25-30 гривен, а вот ананас станет удовольствием недешевым - от 90 до 400 гривен. Но самые популярные, говорят на рынке, цитрусовые.



Еще одно украшение новогоднего стола - мандарины, можно приобрести приблизительно за 35-45 гривен. Цена колеблется в зависимости от сорта.

Татьяна, продавец:

Активный период - вот Новый год. Это их сезон, мандарин. Они уже после Нового года отходят.

В-целом, на новогодний стол харьковчане планируют потратить от нескольких сотен гривен до двух тысяч. Готовить будут традиционно салаты оливье, крабовый и сельдь под шубой, а чтобы задобрить символ года собираются подать блюда из разных видов круп.

Виктория:

Потратим очень много, я так подозреваю по новогодним ценам с учетом происходящего в стране - это тысячи 2, не меньше, гривен. А готовить - все, кроме курятины.

Алена и Елена:

Ну, наверное, запеченое мясо, рыба, икра красная обязательно, салатики свежие - свежие овощи, какие-то морепродукты. Ну а сколько потратить - гривен 800-900 не меньше, цены такие, что никак меньше.

По словам харьковчан, на стоимость новогоднего меню повлияло не только подорожание продуктов, но и алкоголя. Цены подскочили по сравнению с прошлым годом на четверть - самое дешевое шампанское можно будет купить за 60-70 гривен, а вот на более крепкие напитки, такие как коньяк и водка придется потратить свыше 80 гривен.