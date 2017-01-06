Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 27,1 грн/$1

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06 января 2017 г. 20:26
Источник: Интерфакс - Украина
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Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 27,1 грн/$1 с 26,305 грн/$1 к завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27-27,2 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу продал $55,2 млн по курсу до 27,05 грн/$1, что удовлетворило 86,9% заявленного спроса. На аукцион были поданы заявки на $63,5 млн по курсу от 26,6 грн/$1 до 27,05 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,9 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,9768 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,0209 грн/$1 с 26,2867 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $267,66 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $ 411,56 млн.

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