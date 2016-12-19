Квартиры одинаковые - суммы разные. Харьковчане подозревают тепловиков в ошибочных начислениях и собираются контролировать их действия

Ноябрьские платежки за отопление, которые харьковчане получили в декабре серьезно ударят по семейным бюджетам. Если раньше заоблачные суммы в квитанциях, в основном, приходили тем, у кого не было общедомового счетчика тепла, то в этот раз огромные цифры увидели и те жители многоэтажек, где он давно установлен. При чем, в некоторых квартирах с одинаковой площадью сумма в платежке серьезно отличалась - если в одной она составляла 1000 гривен, то в другой аналогичной - уже около 2 тысяч. Часть потребителей после "шоковых" цифр говорят -теперь начнут контролировать снятие показаний со счетчиков тепловиками. Остальные, несмотря на то, что уверены - суммы завышены, поскольку ноябрь не был таким уж холодным, пока бездействуют. И считают, что какие-либо проверки не приведут к положительному результату.

Тамара:

Обязательно создается домовой комитет и вместе с тепловых сетей приходит товарищ и мы все подходим, смотрим счетчик.

Алина:

Я настолько бесправна в этом деле, что мой голос - это глас вопиющего в пустыне. Кто передо мной будет объясняться как они насчитывают? Откуда это складывается? У меня такое впечатление, что наше общество считается безграмотным и объяснять это не надо.

А вот Александр Алексенко и его соседи еще несколько лет назад начали тщательно отслеживать действия тепловиков - и по снятию показаний со счетчика, и по его плановым поверкам. Говорят, после того как им на дом поставили прибор учета тепла, стали платить намного меньше, чем до этого, но уже спустя несколько месяцев после установки увидели квитанцию, где цифры были уже больше в разы. Не дождавшись объяснений от тепловиков, сами собрали инициативную группу и пригласили метрологов. Специалисты, говорит Александр, тщательно осмотрев счетчик, зафиксировали, что во время поверки прибора, сотрудники ХТС поставили самодельную прокладку, которая не соответствует ГОСТу и нормам. Это харьковчанам подтвердили и в другом институте исследований, и согласно протоколу - это стало основной причиной того, что людям насчитали лишние деньги.

Александр Алексенко:

После проведения испытаний мы получили протокол, в протоколе мы видим разница погрешности измерения объема теплоносителя колеблется в пределах до 2 процентов в зависимости от нагрузки. После установки этого же счетчика но с некондиционной прокладкой погрешность объема составила порядка от 62 до 53 процентов.

Правда, отправив все заключения независимых экспертов тепловикам, рассказывает Александр, они каких-либо действий от поставщиков услуг не дождались. Там ответили, что эти протоколы принимать не будут. Перерасчет за то время, когда прибор давал неправильные показания делать отказались, кроме того не привели счетчик в нормальное состояние, говорят жильцы, этим вынуждены были заняться сами харьковчане, чтобы в дальнейшем платить только за то, что действительно потребили.

Александр Алексенко:

Была вырезана самодельная прокладка, которая явно не соответствует ГОСТу и нормам. Мы зафиксировали это актом, акт передали в тепловые сети. И, соответственно, его подписали метрологи. Обратились для пересчета в тепловые сети, нам отказали, ссылаясь на то, что они не принимают эти протоколы.

Тем временем, юристы уверяют, что в подобных случаях, если жильцы заподозрили, что им насчитали неправдоподобные суммы, действительно нужно создать инициативную группу и пригласить незаивисимых экспертов. Чтобы проверить есть ли неточности в начислении оплаты за отопление. Причем, это могут сделать и в домах, где уже созданы ОСМД, и там где еще нет. А если тепловики отказываются делать перерасчет даже после зафиксированных экспертами нарушений, необходимо добиваться этого уже через суд. Имея на руках несколько независимых экспертиз, люди получат хорошие шансы выиграть такое дело.

Роман Чумак, адвокат:

В ситуации, когда существует ОСМД, делать это проще, потому что есть уже орган управления и он реагирует на все эти проблемы и он общается коммунальщиками. Но если ОСМД не создано - это не означает, что жильцы не имеют права контролировать правильность работы таких счетчиков. И, соотвественно, общаться с поставщиком услуг. То есть, если у вас нет ОСМД, вы в праве проводить проверку и требовать от поставщика услуги надлежащего качества. А в случае если прибор учет работает некорректно, требовать перерасчета предсотавленных услуг.

А вот если жильцы так и не создадут ОСМД, рассказывают эксперты, и после им будет назначена управляющая компания, то есть риск, что жителям в таких случаях придется контролировать не только поставщика услуг, а и компанию, которая не будет в такой же мере заинтересована в отстаивании прав жильцов многоэтажки, как они сами.