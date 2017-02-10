МЭРТ не смог забрать у Ахметова госпредприятие "Укрмеханобр"

Фонд государственного имущества и компания Ахметова должны подписать допсоглашение о продлении аренды до августа 2027 года согласно постановлению суда.

Харьковский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением от 3 февраля подтвердил право аренды имущественного комплекса государственного научно-производственного предприятия "Укрмеханобр" за "Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича", который входит в горно-металлургическую группу компаний "Метинвест" Рината Ахметова, сообщает Liga.net.

В ноябре Хозяйственный суд Харьковской области признал за "ММК им. Ильича" право аренды имущественного комплекса Укрмеханобра и обязал региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области подписать дополнительное соглашение о продлении срока аренды до 17 августа 2027 года.

Однако региональное отделение ФГИУ и Министерство экономического развития и торговли обратились в апелляционный суд с просьбой отменить вышеуказанное решение суда и отказать в удовлетворении исковых требований ММК им. Ильича. В июле 2016 года МЭРТ отказался продлевать договор аренды горно-обогатительного комбината Укрмеханобр, который ММК арендует с 2005 года.

Укрмеханбор обеспечивает 90% потребности доменного цеха ММК им.Ильича и 40-50% потребности его аглофабрики в руде. Арендная плата за использование государственного ГОКа за 11 лет составила 36 млн грн.

"Метинвесту" в 2015 году отказали в реструктуризации долга. Находящаяся на грани дефолта компания Ахметова подготовила план реструктуризации долга в 114 млн долларов.

Ранее руководство "Метинвеста" заявило, что подавляющее большинство предприятий горно-металлургического комплекса Украины с 2014 года находится на грани банкротства, которого удалось избежать только вследствие девальвации национальной валюты и улучшения конкурентоспособности украинской продукции на внешних рынках.

