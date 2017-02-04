МЭРТ предлагает по-новому определять "звезды" отелям

Проект соответствующего постановления "Об утверждении Порядка установления и изменения категорий объектам туристической инфраструктуры" с середины января представлен для обсуждения на веб-сайте министерства.

Как написал на своей странице в Facebook директор департамента туризма и курортов МЭРТ Иван Липтуга, целью документа является упрощение условий для деятельности собственникам гостиниц и создание предпосылок для детенизации гостиничного бизнеса.

"Проект вызвал у наших коллег противоречивую реакцию, отельеры высказались "ЗА", органы по сертификации и общественники "ПРОТИВ"!" — написал он.

Как он пояснил, согласно действующему законодательству и порядку отнесение гостиниц к той или иной категории звезд является обязательным.

При этом, по его словам, добровольная сертификация услуг по временному размещению является необходимым условием для получения категории, что "автоматически делает добровольную процедуру обязательной".

"По данным Государственной службы статистики, на конец 2015 года в Украине функционировал 4341 объект коллективного размещения, из которых 2478 — отели. При этом за все время существования процедуры обязательной категоризации в Украине ее прошли лишь 243 гостиницы (10%), которым выданы свидетельства об установлении категории пять звезд– 32; четыре — 64; три — 91; две — 30; одна — 29", — рассказал Липтуга.

Он также утверждает, что процедура сертификации занимает длительное время и является дорогостоящей.

Кроме того, по его мнению, действующий стандарт является устаревшим и не позволяет осуществлять качественную оценку соответствия объектов туринфраструктуры с учетом современных тенденций развития гостиничного бизнеса.

"Как следствие сложной процедуры, подавляющее большинство гостиниц (90%) действуют без необходимого свидетельства об установлении категории, чем грубо нарушают требования действующего законодательства", — добавил он.

Проектом постановления Кабмина предлагается, что категории от 1* до 5* отелям устанавливает Минэкономразвития. Ведомство выдает соответствующее свидетельство со сроком действия не более трех лет. После окончания срока нужно подавать в Минэкономики новое заявление.

Свидетельство о "звездности" гостиницы может быть отозвано, если от Госпотребслужбы поступит информация о несоответствии отеля заявленной категории.

Для получения свидетельства о категории представитель гостиницы подает министерству заявление, в котором указывает технические характеристики, обязательные и дополнительные критерии.

Больше всего баллов гостиница получает за историческое здание, собственный пляж, автостоянку для автобусов, наличие как минимум у 25% номеров террасы или лоджии минимум 6 кв. м, гигиенические чехлы для матрасов, детскую игровую комнату. Особенно добавляют к "звездности" отеля бассейн (минимум 60 кв. м), спортзал с более чем 4 тренажерами и диетическое питание.