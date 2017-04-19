Миллионы без обсуждения. Депутаты перерапределили бюджет

Всего в повестке дня 65 вопросов. Но среди них не было ни пункта о создании коммунального предприятия "Рынок Барабашова," а такую вероятность долго обсуждали в соцсетях, ни выделения участков по схеме ЖСК и участка под уплотнительную застройку в 522 микрорайоне Салтовки, против которой взбунтовались жители. Да и сама регулярный докладчик по этим вопросам, заместитель мэра по земельным отношениям Татьяна Овинникова на заседании не присутствовала. В конце марта ей предъявили подозрение по статьям мошенничество и злоупотребление властью как раз в рамках расследования ГПУ по факту незаконного выделения земли жилищно-строительным кооперативам. Но сегодня оппоненты Кернеса подловили чиновников на игнорировании других законных норм, а именно отсутствии публичного доступа к материалам сессии. Не только горожане, но и депутаты зачастую не знают, за что голосуют, отметили оппозиционеры.

Игорь Черняк, депутат горсовета, фракция "Самопоміч"

02.13 Эта тенденция является достаточно тревожной и не только негативно отражается на деятельности депутатского корпуса и информированности граждан о том, что собирается принимать городской совет. На прошлой недели был опубликован международный рейтинг прозрачности городов и Харьков занял 21 из 25 мест.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

То, что касается публичности, я думаю мы доступны к публичности.

Но когда дело дошло до перераспределения средств, депутаты снова столкнулись с тем, что чиновники просят дополнительные деньги, не объясняя, куда они пойдут. В частности, было принято решение о помощи спортивным учреждениям, при этом не то что сметы, даже статей расхода сначала не представили.

Елена Ворона, депутат горсовета, фракция "Самопоміч"

На мой запрос на какие объекты инфраструктуры вы планируете использовать эти средства вы не ответили. Также вы проигнорировали запрос, какие расходы на 3 миллиона КП "Харьков-спорт" вы запланировали. Как можно поддерживать повышение программы еще дополнительно на 11 миллионов и ее сумма будет составлять 103 миллиона - это практически равно бюджету развития все сферы образования, при том, что вы совершенно отказываетесь давать информацию что где вы строили?

Алексей Чубаров, нач. департамента по делам семьи и спорта

Одиннадцать миллионов будет направлено на капитальный ремонт ДЮСШ №5 и ДЮСШ №9. ДЮСШ№9 - зданию более ста лет. Поэтому это частично остекление здание и приведение входной группы и фасадов.

Кроме этих двух спортшкол, из выделенных департаменту 11 миллионов сделают ремонт еще в пяти школах и на 15 школьных стадионах. Кроме того, депутаты выделили на ремонт школ и садов дополнительно 38 миллионов, на ремонт больниц и поликлиник - более 13 миллионов. Расходы на текущий и капитальный ремонт жилого фонда увеличены на 93 миллиона, на ремонт трамвайных путей на 30-ть, а также полтора миллиона депутаты выделили на текущий ремонт бегемотника и конюшен в зоопарке.