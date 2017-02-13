Минэнерго предлагает ввести ЧП из-за дефицита угля

Министерство топлива и энергетики и Укрэнерго предложили Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за блокирования поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса.

В Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по которым поставляется уголь с неконтролируемых территорий Донбасса.

Об этом во время заседания антикризисного энергетического штаба заявили в. о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик.

"Учитывая дефицит антрацитовой группы, связанный с непоставкой их из альтернативных источников... Министерство инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере", – сказал Насалик.

Он отметил, что всего на складах сейчас находится 927 тысяч тонн антрацита при том, что среднесуточное потребление составляет около 30 тысяч тонн в сутки, то есть - на 40 суток.

"В среднем запасов антрацита хватит примерно на 40 суток. Но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовых станциях колеблются от 14 до 100 дней при условии введения чрезвычайного положения", - добавил Ковальчук.

По его словам, когда будут сработаны остатки угля, будут применяться специальные графики аварийных отключений.