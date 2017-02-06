Минфин ожидает решения суда Лондона по "долгу Януковича" в апреле

Хотя результат может быть оглашен и через 3 месяца.

Министерство финансов Украины ожидает решения Высокого суда Лондона по иску России к Украине о долге по евробондам на сумму 3 млрд долларов уже в апреле 2017 года.

"Две недели назад были слушания в Лондоне, которые длились три дня... Сейчас судья готовит решение. Это не решение, которое оглашается сразу после заседания. Результат может быть оглашен даже через 3 месяца. Мы ожидаем, что результат получим до середины апреля. Хотя может раньше, или позже", - заявил министр финансов Украины Александр Данилюк во время пресс-конференции.

18 января Высокий суд Лондона начал рассмотрение спора между Россией и Украиной о евробондах на 3 млрд долларов, выданых в конце 2013 года Виктору Януковичу.

В марте 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 млрд долларов по облигациям, размещенным в 2013 году. В июле Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения по спору в ускоренном порядке.

В сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.