Министр финансов ожидает запуска Финполиции через полгода

Полноценный запуск службы финансовых расследований (финансовой полиции) и ликвидация налоговой милиции ожидаются через полгода, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Конечно, заменить вывеску "налоговая милиция" на "финансовая полиция" можно за одну ночь. Но это не реформа. Нужны новые люди и новые методы работы. Финансовая полиция, прежде всего, должна превратиться из репрессивного силового органа в аналитическую службу", - пояснил министр.

По его словам, руководитель финансовой полиции будет избран на открытом конкурсе, по примеру Национального антикоррупционного бюро.

В то же время, Данилюк отметил, что сейчас "отдельные люди" готовят поправки в закон, чтобы вновь легитимизировать налоговую милицию в ее нынешнем виде, что, по его мнению, недопустимо.