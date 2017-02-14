Министр социальной политики сомневается в расчетах МВФ относительно пенсионной реформы - СМИ

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14 февраля 2017 г. 13:42
Источник: Новое Время
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Министр социальной политики Андрей Рева сомневается в правильности расчетов Международного валютного фонда относительно эффективности повышения пенсионного возраста.

Об этом он рассказал в интервью изданию Realist.

По его словам, украинская власть сомневается в том, что повышение пенсионного возраста решит вопрос дефицита бюджета.

"Их расчеты вызывают у нас сомнения. Они говорят: "Давайте повышать пенсионный возраст до 63-х лет. И это даст такой-то эффект". Но мы обращаем внимание, что расчеты некорректны, так как у нас с 2011 года до 2020-го включительно повышается пенсионный возраст для женщин. Факт? Да. Значит, если речь идет о повышении пенсионного возраста на данном этапе, значит, речь идет только о половине будущих пенсионеров - о мужчинах. Эффект уже можно снизить в 2 раза", - сказал министр.

"Но ведь это главное, что должно беспокоить кредиторов. 145 млрд грн в прошлом году и 141,5 млрд грн в этом году. Если они считают, что путем повышения пенсионного возраста можно решить этот вопрос - это неправильно. На данном этапе это не тот путь", - подытожил министр.

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