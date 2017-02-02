Морские порты в январе увеличили перевалку грузов на 15%

Морские порты Украины, согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в январе 2017 года перевалили 10,032 млн тонн, что на 14,6% выше аналогичных показателей 2016 года.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, перевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 8, 094 млн тон, что на 30,3% больше, чем в январе 2016 года, импортных – 1, 423 млн тонн – на 9% меньше.

Перевалка транзитных грузов составила 475 тыс. тонн (50% от показателей 2016 года), внутреннего сообщения - 39,3 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров в морских портах за отчетный период выросла на 30,5% и составила 48,911 тыс. TEU, что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка контейнерной перевалки.

Государственными портовыми операторами, входящими в структуру управления Мининфраструктуры было перевалено 1,825 млн тыс. тонн (18,2% общего объема). Другими портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) на всех причалах было переработано 8,206 млн тонн (81,8% общего объема). В том числе, портовыми операторами (преимущественно частной формы собственности) через причалы АМПУ – 4,17 млн тонн (41,6% общего объема).

Почти двукратный рост перевалки зафиксирован в СМП "Октябрьск" (+ 86,6%). Кроме того, положительная динамика грузопереработки наблюдается в портах "Херсон" (+33,1%), "Южный" (+20.9%), "Одесса" (+20,4%), "Черноморск" (+16,3%) и "Николаев" (+14, 8%).