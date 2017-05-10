"Моя миссия завершена": Гонтарева написала прощальное послание

Сегодня, 10 мая, у Валерии Гонтаревой последний рабочий день в должности главы Национального банка Украины. С завтрашнего дня она уходит в длительный отпуск, пока ее не уволит Верховная Рада.

Исполняющим обязанности главы НБУ с 11 мая будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

«Сегодня мой последний рабочий день в Национальном банке, поэтому я хочу попрощаться и поблагодарить всех, кто поддерживал на этом трудном пути реформирования финансовой и банковской системы нашей страны. Многих людей, которым я благодарна, я никогда не видела: могу только догадываться, кто в конце 2014 запустил проект Save Gontareva, под которым появилось более 1000 лайков в море всеобщей ненависти. Я так и не узнала имя человека, в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написавшего: «Гонтарева виновата в падении гривны не более, чем стюардесса в катастрофе самолета», - написала Гонтарева в колонке для «Нового времени».

Гонтарева заявила, что смена главы НБУ не политическое решение, а ее личный выбор.