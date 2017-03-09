 

МВФ 20 марта рассмотрит вопрос выделения Украине $ 1 млрд

09 марта 2017 г. 19:29
Источник: Зеркало недели

Текст Меморандума будет обнародован после заседания Совета директоров МВФ. 

"Заседание Совета директоров запланировано 20 марта", - сказал он во время брифинга в Вашингтоне.

Райс также подтвердил визитминистра финансов Александра Данилюка в МВФ на текущей неделе. При этом министр встретился с первым заместителем управляющего директора МВФ Дэвидом Липтоном и другими представителями Фонда.

"Основной целью программы сотрудничества является помочь Украине преодолеть сложную ситуацию и вернуться к устойчивому экономическому росту. Если говорить о пенсионной реформе, то она имеет решающее значение для устойчивости пенсионной системы страны и для обеспечения населения достойными пенсиями. Мы вместе с властями Украины работаем над созданием такой пенсионной системы", - сказал Райс.

В свою очередь Министерство финансов Украины на своем сайте сообщило, что текст Меморандума об экономической и финансовой политике Украины будет обнародован после заседания Совета директоров МВФ.

4 марта глава миссии МВФ на Украине Рон ван Руден заявил, что МВФ согласовал с Украиной выделение нового транша в размере $ 1 млрд.

В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на $ 1 млрд. Согласно откорректированному графику финансирования, последующее выделение средств планируется ежеквартально по результатам выполнения условий МВФ.  

В 2015 год Украина получила только два транша – $ 5 млрд в марте и $ 1,7 млрд – в августе 2015 года. После этого была пауза из-за невыполнения ряда условий, политического кризиса и смены правительства.
 

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