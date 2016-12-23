 

МВФ может рассмотреть следующий транш для Украины в январе - Данилюк

23 декабря 2016 г. 19:48
Источник: Укринформ
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В Министерстве финансов надеются, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда о выделении следующего транша Украине состоится в конце января 2017 года.

Об этом на брифинге заявил министр финансов Александр Данилюк.

"После принятия бюджета мы приблизились к следующему траншу МВФ. Надо принять еще некоторые решения Кабинета Министров, и это мы сделаем. Я надеюсь, что мы будем готовы к заседанию Совета директоров МВФ где-то в конце января", - сказал Данилюк.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что успешная национализация ПриватБанка и принятие госбюджета на 2017 год позволяет ожидать получения Украиной четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования в январе 2017 года.

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