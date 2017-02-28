 

МВФ надеется завершить переговоры по траншу для Украины на следующей неделе

28 февраля 2017 г. 10:36
Источник: Левый берег
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Международный валютный фонд опроверг информацию о переносе переговоров с Украиной относительно следующего транша из-за возможной отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Достигнут значительный прогресс в принятии решений, которые были условием завершения третьего пересмотра со стороны МВФ. Продолжается обсуждение вопросов, которые остались", - сообщила пресс-служба МВФ в ответ на запрос "Голоса Америки".

МВФ надеется, что все вопросы, которые остаются несогласованными, будут исчерпаны уже в скором времени.

"Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершение проверки", - сообщает пресс-служба организации.

Пресс-служба МВФ отказалась комментировать возможную отставку Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.

"Мы не комментируем слухи", - сказано в сообщении.

Ряд украинских СМИ сообщили, что МВФ якобы отложил переговоры с Украиной относительно четвертого транша кредита. Причиной этого назвали слухи об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка.

В расписании Совета директоров Международного валютного фонда до 6 марта отсутствует вопрос выделения транша Украине.

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