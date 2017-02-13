МВФ настаивает на отмене механизма оплаты услуг ЖКХ в рассрочку

Международный валютный фонд настаивает на отмене с 1 апреля 2017 года механизма оплаты услуг ЖКХ в рассрочку. Об этом говорится в материале РБК-Украина "И фонд с нами: чего МВФ хочет от Украины".

"Несогласованной (с МВФ, для получения очередного транша, - ред.) пока остается часть энергетических требований. В частности, МВФ настаивает на отмене нормы, о которой широко заявлял премьер-министр Владимир Гройсман в конце прошлого года, а именно - возможности платить "коммуналку" в рассрочку", - сказано в статье.

Отметим, в октябре 2016 года правительство разрешило украинцам, которые не получают субсидии, платить за услуги ЖКХ в рассрочку. Теперь, написав заявление поставщику коммунальных услуг, потребители получили право уплачивать в течение отопительного сезона 50% от суммы счета. Остальную половину они должны вносить равными частями с апреля по сентябрь.

"Но введение рассрочки может негативно отразиться на финансовых показателях предприятий коммунальной энергетики, которым необходимо рассчитываться за природный газ с НАК "Нафтогаз Украины" по факту потребления газа в отопительный период. То есть, завершив отопительный сезон, теплокоммунэнерго должны полностью заплатить НАК "Нафтогаз Украины" за использованный газ. Учитывая, что других источников дохода, кроме платежей потребителей у предприятий теплоэнергетики нет, то оплата в рассрочку может привести к еще большему росту их задолженности перед газовым монополистом", - сообщается в материале.

На данный момент задолженность составляет около 28 млрд гривен. Кроме того, пострадать может и финансовое состояние самого НАКа, отпускай он газ в долг.