 

МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию свыше 2000%

19 апреля 2017 г. 11:10
Источник: Зеркало недели
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Уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году превысит 2000%, говорится в прогнозе Международного валютного фонда по развитию мировой экономики, пишет Прайм.

Аналитики Фонда считают, что процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% - в следующем. Канал NTN24 отмечает, что такие прогнозы основаны на проводимой властями Венесуэлы монетизации имеющегося налогового дефицита, ощутимых нарушениях в экономической политике и серьезном ограничении импорта. В Латинской Америке доганяет Венесуэлу по плохим экономическим показателям Аргентина. Тем не менее, у нее уровень инфляции в этом году, по прогнозам МВФ, всего лишь на уровне 25,6%.

Помимо высокой инфляции, Венесуэлу ожидает также падение экономики в размере 7,4% в 2017 году. Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.

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