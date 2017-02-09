 

МВФ рассмотрит вопрос выделения транша Украине в ближайшие недели

09 февраля 2017 г. 20:21
Источник: РБК-Украина
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Вопрос выделения транша Украине рассмотрит совет директоров МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) планирует провести заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос выделения Украине очередного транша, в ближайшие недели. Об этом на брифинге заявил представитель МВФ Джерри Райс, сообщает Reuters.

По его словам, МВФ планирует завершить меморандум об экономической и финансовой политике Украины и согласовать сроки проведения некоторых предстоящих реформ до следующей выплаты.

"Предполагаю, что эти оставшиеся вопросы могут быть решены, мы ожидаем, что вопрос выделения транша будет на нашей повестке в ближайшие недели", - сказала Райс. 

Ранее сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда пока не планирует рассматривать вопрос выделения Украине четвертого транша макроэкономической помощи в размере 1 млрд долл. по программе расширенного финансирования EFF.
 

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