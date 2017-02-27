МВФ снова откладывает решение по кредиту для Украины

Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда не планирует рассматривать украинский вопрос в ближайшую неделю.

Как отмечается в расписании заседаний, сформированном вплоть до 6 марта, на повестке дня стоит лишь один вопрос - анализ макрофинансовой ситуации.

Ранее глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс отмечал, что заседание состоится в ближайшие недели, однако точной даты нет. Кроме того, Фонд не подтверждал информацию о визите министра финансов Украины Александра Данилюка в штаб-квартиру МВФ, ранее распространенную СМИ со ссылкой на источники в правительстве.