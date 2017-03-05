 

МВФ выделит Украине четвертый транш во второй половине марта

05 марта 2017 г. 9:46
Источник: Левый Берег
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Совет директоров Международного валютного фонда проведет заседание для выделения Украине четвертого транша в размере 1 млрд долларов во второй половине марта.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на главу миссии в Украины Рона ван Родена.

"Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями органов власти Украины относительно обновленного меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) – вместе с результатам консультаций 2016 года по Статье IV Соглашений МВФ”, - цитирует издание заявление МВФ.

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму $17 млрд. Она предполагала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделение Киеву в 2015 году четырех траншей, в 2016 году - еще четырех. Однако к настоящему времени страна получила лишь три транша: первый на $5 млрд в марте 2015 года, второй на $1,7 млрд в августе 2015 года и третий на $1 млрд в сентябре 2016 года.

Выделение четвертого транша затягивается из-за продолжающегося согласования реформ, которые Украина должна провести. В частности, среди обязательств Украины пенсионная реформа и введение рынка земли.

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