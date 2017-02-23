На Донбассе остановилась ТЭС из-за проблем с углем

Единственный работающий котел на Мироновской ТЭС Донецкой области остановлен из-за технических проблем, связанных с дефицитом антрацита. Прекращена подача тепла в теплосеть поселка Мироновский, сообщает Остров со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям ДТЭК.

"Электростанция прекратила выработку электроэнергии и, главное, тепла для поселка Мироновский. Сейчас энергетики выполняют срочные работы по включению в сеть резервного котла", – говорится в сообщении.

Для надежной работы Мироновской ТЭС зимой необходима одновременная работа как минимум двух отдельных котлов. Чтобы в случае аварийной ситуации на одном, второй котел смог удержать станцию.

Также отмечается, что на Мироновской ТЭС можно использовать котлы с разным видом топлива – углем антрацитовой и газовой марок. Однако из-за блокирования поставок антрацитового угля из шахт Донбасса, руководители ДТЭК Мироновской ТЭС приняли решение отключить котел, работающий на антраците, так как его осталось всего 10 тысяч тонн.